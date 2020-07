Handyhüllen - optimaler Schutz gegen Beschädigungen

(Foto: Pixabay)





Schon seit vielen Jahren sind Handys unsere stetigen Begleiter. Die mobilen Telefone erleichtern uns durch ihre zahlreichen Funktionen in vielerlei Hinsicht das Leben. Das hochwertige Innenleben des Handys wird durch Virenprogramme und wichtige Updates des Betriebssystems geschützt.

Für den äußeren Schutz des Displays und des Gehäuses bieten der Handel und das Internet verschiedene Handyhüllen an. Die richtige Hülle zu finden, ist für Handybesitzer im Grunde genommen nicht allzu schwer.



Klapphüllen oder Flip-Cases bieten einen Rundumschutz



So groß wie die Auswahl an Handys und Smartphones ist, so groß ist auch die Auswahl an verschiedenen Handyhüllen. Eine erste Adresse ist der Shop des Herstellers. Originalhüllen von beispielsweise Apple oder Samsung sind meist aber recht teuer und die Auswahl ist überschaubar.

Anbieter im Internet bieten alternativ verschiedene Klapphüllen, Bumper, Back Cover in vielen verschiedenen Ausführungen und aus den unterschiedlichsten Materialien an - beispielsweise kaufen Sie iPhone 11 Hüllen auf Handyhüllen.de. Einen richtig guten Schutz bieten die sogenannten Klapphüllen oder Flip-Cases. Das empfindliche Gehäuse des Handys aus Glas, Kunststoff oder Metall liegt geschützt in einem Rahmen. Der Rahmen aus Kunststoff hat Öffnungen für die Bedienelemente, die Kamera und auch für den Anschluss des Ladekabels.



Die Klappfunktion der Hülle bietet zusätzlichen Komfort



Die Frontabdeckung ist zum Schutz des Displays auf der Innenseite mit weichen Materialien ausgestattet. Als Oberflächenmaterialien verwenden die Hersteller hochwertige Kunststoffe, Kunstleder aber auch echtes Leder, Kork, Metall oder Holz. Je nach Modell sind sie vertikal oder horizontal aufklappbar. Aufgeklappt dienen diese Cases auch als Aufsteller zum Anschauen von Filmen oder Videos.

Zum Skypen oder für Facetime ist die Klappfunktion ebenfalls optimal. Ist sie geschlossen, bietet eine Klapphülle einen nahezu optimalen Schutz in fast allen Situationen. Es ist trotzdem ratsam, das Display des Telefons zusätzlich zu einer iPhone 11 Hülle mit einer speziellen Folie oder einem gehärteten Schutzglas zu beschichten.



Bumper sind der optimale Schutz für die Kanten



Besonders beliebt bei Handybesitzern sind auch die sogenannten Bumper. Bei einem Bumper handelt es sich um einen Schutz für den Rahmen oder für den Rahmen und das Gehäuse des Handys. Diese Art von Handyhuellen schützt vor allem die empfindlichen Kanten und die Rückseite des Handys. Die Hüllen sind aus stabilem Kunststoff oder auch aus flexiblem Silikon gefertigt. Die Bumper aus diesen Materialien sind in vielen verschiedenen Farben und Dekoren erhältlich.

Sie sind ebenfalls mit allen mit allen Öffnungen für die Bedienelemente und das Ladekabel ausgestattet. Die Bumper passen sich genau an das Gehäuse an. Auch bei iPhone Besitzer ist diese Art von Hülle sehr beliebt. Anders als bei einer Klapphülle ist das Display mit diesen Bumpern nicht geschützt. Ein Displayschutz bietet zusätzliche Sicherheit. Auch komplette Handytaschen sind bei vielen Handybesitzern sehr beliebt. Allerdings sind die Taschen, die oftmals mit einer Klappe oder einer Kordel verschlossen sind, sehr umständlich in der Handhabung. Dafür bieten Sie ähnlich wie Klapphüllen einen Komplettschutz für das Telefon.



Handyhüllen schützen und erhöhen die Lebensdauer



Beim Aussuchen einer Handyhülle spielt der persönliche Geschmack immer eine sehr wichtige Rolle. Wichtig ist auf jeden Fall, dass das Telefon überhaupt in irgendeiner Form vor Beschädigungen geschützt wird. Die verschiedenen Hüllen sorgen auf jeden Fall für eine längere Lebensdauer des Telefons. Ein Handy oder Smartphone ohne Kratzer auf dem Gehäuse und mit einem intakten Display hat außerdem einen viel höheren Wiederverkaufswert. So oder so: wer auf Schutz verzichtet riskiert viel, zählt vielleicht schon bald zu den 50 Prozent der Nutzer eines beschädigten Geräts.