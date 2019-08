„Sinnvolle Tarifkombination und Konfiguration für Dual-Sim-Handy“

Hallo,

zur Zeit plane ich den Kauf eines Dual-Sim-Handys (vsl. Motorola G7 plus) und würde es gerne mit zwei Sim-Karten bestücken.

Folgende Anforderungen gelten dabei:

- ich möchte jederzeit mobil das Internet nutzen können, will aber einen Prepaid- und keinen Vertragstarif

- für abgehende Anrufe würde ich gerne einen Prepaid-Flat-Tarif nutzen

- trotzdem möchte ich per Telefon zeitweilig für die liebe Verwandtschaft, für den Arbeitgeber, Kollegen etc. auch mal "nicht erreichbar" sein - die Telefonnummer, die ich an andere herausgebe, müsste sich unabhängig vom Internetzugang abschalten lassen

- der Bequemlichkeit halber wäre es auch gut, wenn beide Prepaidkarten vom gleichen Anbieter wären (z.B. Aldi Talk)

Würde mich über Vorschläge zu einer übersichtlichen und praxistauglichen Kombination freuen.