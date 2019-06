Huawei P 10 Lite, wird nicht erkannt

Hallo

Hätte ein großes Problem mit meinem Huawei P 10 Lite unter Win 7 64 Bit

Es ging immer aber seit einigen Wochn nicht

In meinem Handy ist bei Entwickleroptionen USB Debugging zu lassen und ADB Debugging im Modus Nur Laden zulassen angehakt

MTP ist als Protokoll wie immer ausgewählt

Schließe ich das Handy an am Computer, egal welchen USB ! Anschluß ob einen wo was draufhängt oder direkt USB vorne oder hinten egal, kommt immer ein USB nicht erkannt

Egal was ich mache deinstallieren im Geräte Manager oder installieren egal es geht nicht

Es erkennt mein Handy nicht damit ich die Fotos runterladen kann

Es geht irgendwie nicht keine Ahnugn

Ich habe auch ein anderes Kabel genommen nix,

anderes Handy geht das nicht

am Win 10 64 Bit computer geht es

seit neuestem dort auch nicht mehr

da kann ich machen was ich will nix ist

auch keine Abfrage kommt wegen Fotos oder Daten oder beides runterladen am Handy

nix

wieso