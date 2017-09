Quickcharge und Pump Express - Verfluchte Schnellladetechniken

Dieses EU-Netzteil ist schnelllade-tauglich, entspricht dem Qualcomm Quick Charge 3.0 Standard. (Foto: mn)

Angesagt sind mobile Geräte mit Schnellladetechnik. Damit das schnellere Laden funktioniert muss der Chipsatz eines Geräts eine Schnellladmethode bieten UND es braucht auch zusätzlich ein Netzteil, das möglichst exakt diese Schnellladetechnik unterstützt.

Wird nur ein normales oder nicht-kompatibles Netzteil verwendet, dann wird halt nur mit normaler Geschwindigkeit geladen. Andersrum: wird ein Gerät ohne Schnellladefunktion an ein Schnellade-taugliches Netzteil gehängt, dann kann es natürlich auch nur mit normaler Geschwindigkeit laden.

Kurzum: Laden geht immer, aber volle Geschwindigkeit nur wenn Gerät und Netzteil diesbezüglich kompatibel sind.

Beim aktuellen "Randlos-Smartphone" Maze Alpha zum Kampfpreis ab 160 Euro (aktueller Preis hier), gibt es eine Kuriosität. Das beigepackte Netzteil (siehe Bild) unterstützt laut Aufdruck "Quick Charge 3.0". Das ist eine Schnellladetechnik des CPU/Chip-Herstellers Qualcomm. Im Maze Alpha steckt aber Hardware des Konkurrenten Mediatek, dessen Chip Helio P25 (MTK6757). Dieser Chip unterstützt generell, wie auch von Maze angegeben, Mediateks Schnelladetechnik "Pump Express" in der Version PE+. "Quickcharge" und "Pump Express" sind nicht kompatibel.

Wer volle Ladegeschwindigkeit haben will, braucht also ein Pump Express kompatibles Ladegerät. Amazon und Co helfen hier zwar mit preiswerten Netzteilen um 12 Euro, aber Angebote wie dieses hier beispielsweise sind knifflig. Der "ROCK Quick Charger" verspricht Kompatibilität zu Quick Charge 3.0 und "MTK". "MTK" steht für Mediatek aber sagt leider nicht aus, ob damit nur "Pump Express" oder auch das (neuere?)= PE+ gemeint ist.

In den meisten Testberichten zum Maze Alpha wurde die Ungereimtheit mit dem beigepackten Netzteil übersehen. So oder so: das komplette Laden des 4.000 mAh Akkus dauert mit dem beigepackten Netzteil rund 2 Stunden. Das ist also "normale" Ladegeschwindigkeit ohne "Pump Express".

Als trauriges Fazit bei der aktuellen Schnellladetechnik bleibt: genau hingucken ob Gerät und Netzteil zusammenpassen, sonst klappt das nicht. Ärgerlich für alle, die mehrere mobile Geräte haben: unterschiedliche Schnellladetechiken brauchen unterschiedliche Netzteile oder solche die (vielleicht) alles können. Das gilt natürlich auch für Auto-USB-Ladeadapter.

Abhilfe wird erst ein universeller Schnelllade-Standard schaffen, zu dem Google die Hersteller bereits drängt. Zum "Schnellladetechnik"-Salat kommt aktuell noch dazu, dass auch preiswerte Geräte zunehmend den "verpolungssicheren" USB-TYP C Anschluss haben. Wer unterschiedliche Geräte/Buchsen hat, muss also auch noch stets unterschiedliche Ladekabel mitschleppen.

Die Idee Netzteile mit einheitlichen Anschlüssen (USB) gesetzlich zu erzwingen war gut und nachhaltig, inzwischen bringt sie aber leider nur noch arg eingeschränkt was.