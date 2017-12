"China Handy" ist angekommen 1. Bericht.

Wie vor etwa 6 Wochen schon mal gepostet, hatte ich mir bei Garbest ein neues Handy bestellt. Meine Wahl viel damals nicht auf einen "High-End-Ersatz" sondern bewusst auf ein Teil in einer Preisregion deutlich unter 100€. Mein Wahl viel auf das "CUBOT Magic". Davon hatte ich zwar noch nie etwas gehört, aber für den Preis von 74€ (war ne Rabattaktion auf die Michael hingewiesen hatte), konnte man wohl eine Fehlkauf auch verschmerzen. Bei Amazon kostet das Teil immerhin fast 40€ mehr!

O.k. soweit so gut. Das Teil ließ dann aber doch recht lang auf sich warten. Eine am gleichen Tag bestellte Ladestation kam innerhalb von 14 tagen hier an. Das Handy erst am 22.12. aber damit ja noch genau richtig als Weihnachtsgeschenk.

Erstes Auspacken förderte ein leichtes Grinsen und ahhh Effekt hervor. Was ich da in die Hand nahm, war nicht irgend ein wackliges, klapperndes China Billigteil, sondern ein sehr gut verarbeitetes und vom ersten Eindruck hochwertiges (auf jeden Fall mehr als 72€ wertiges) Mobiltelefon. Im ersten Moment sieht es dem Galaxy S8 sehr ähnlich.

Weiter gings nach dem Einschalten. Nach Google Anmeldung und Sprachauswahl kam ein Android 7 zum Vorschein das EINE einzige zusätzliche App vom Hersteller drauf hatte. Ansonsten waren da nur Apps drauf, die sehr genau der Full-Package Appsammlung von "Opengapp" entsprechen. Das Deutsch auf dem Teil ist auf der ersten Ebene gut, wechselt dann aber in den tieferen Einstellungen öfter ins Englisch. Chinesisch ist mir bisher nicht begegnet.

Sehr schön: Sofort nach dem Kontakt mit dem WLAN gabs ein Systemupdate wobei das Android aktualisiert wurde. Die Sicherhietsupdates aber nur vom 01. September.

Für mich war wichtig, dass das Teil das LTE Band 20 kann. Das testete ich dann auch gleich mit meiner Telekom LTE SIM. Ergebnis: Super Empfang, nach "Balken" sogar einen besser als mein S7. Downloadtest mit einer App aus dem Playstore verlief auch sehr gut.

China Üblich hat das Teil 2 Micro-SIM Steckplätze und einen Micro-SD Slot. Alle 3 Karten lassen sich ohne großen Aufwand nach Abnehmen des Rückdeckels tauschen. Einen Akku den mach tauschen kann hat das Teil auch.

Kamera und Bildschirm: Die Kameras machen ordentliche Aufnahmen. Wobei ich da wirklich keinen Wert drauf lege. Aber die Bilder sind recht gut gezeichnet und die Farben sind auch im anschaulichen Bereich. Der Bildschirm hinterlässt eine serh guten Eindruck. Als Hintergrund hab ich das Bild unserer Katze eingestellt. Daruf kan man sehr viele Details erkennen. Absolut scharfe und saubere Konturen und sehr natürliche Farben.

Akku: Ein 2600mA Akku sollte für den Tag genügen. Das Handy wurde am 22.12. und dann nochmal am 23.12. von mir jeweils voll geladen. Interessant ist dabei, dass das mitgelieferte Ladegerät nur 1A Ausgangsstrom liefert. Damit lädt das Teil dann recht lahm. An meinem 2A Ladegerät des Samsung S7 lud der Akku mehr als doppelt so schnell (mein Eindruck, nicht gemaessen). Heute, am 26.12. (13:40Uhr) zeigt die Anzeige noch 42% an. Also das schafft mein S7 nicht! O.k. ich muss noch testen wie es sich verhält wen man unterwegs ist. Aber bisher schlägt sich das Teil sehr anständig.

Erstes Fazit: Billiger Preis, aber kein billiges Mobiltelefon! Alles funktioniert sehr flüssig.