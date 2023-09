Hauppauge WinTV-Starburst DVB-S/S2 findet keine Sender nach Suchlauf

Hallo,

an meinem Satelliten-Kabel hatte ich zuvor einen älteren Rechner mit einer funktionierenden TV-Karte angeschlossen, den ich erneuern musste. Der neue Rechner mit Windows 10 64-bit hat nur einen PCIe-Steckplatz, daher musste ich mir die oben bezeichnete neue TV-Karte zulegen. Sie wird auch im Gerätemanager als funktionsfähig angezeigt. Leider wird nach dem Scannen in WinTV v10 beim 19.2E ASTRA 1H,1KR, 1L, 1M kein einziger Sender gefunden, obwohl 120 Plätze durchsucht wurden. Ich bin Laie, aber so viel kann ich sagen, über das Satellitenkabel hatte ich zuvor einen einwandfreien Empfang, daran kann es nicht liegen. Kann mir jemand helfen und mir einen Tipp geben, was ich falsch mache und woran das jetzt liegen kann?

Danke im voraus