Einbau einer TV-Karte

Erfahrungsbericht

Nachdem ich seit vielen Jahren eine TV-Karte im PC habe/hatte und die nun den Geist aufgab, orderte ich, am 14.06. eine neue.

Die Auswahl fiel auf eine Hauppauge WinTV Starburst DVB-2 PCIe und bestellt wurde sie bei der Firma Conrad. So weit so gut.

Nach mehreren Lieferverzögerungen wurde die Karte dann am 21.08. geliefert.

Am 22.08. habe ich die Karte eingebaut und angeschlossen. Da ich noch die alte DVBViewer Software installiert hatte, lief die Karte sofort nach dem Start des PCs.

Leider nur für einen kurzen Test, denn plötzlich wurde das Bild schwarz und es ging nichts mehr. Dann fängt man an zu Basteln und Probieren.

Heute nun, nach vielen Versuchen mit anderen PCI-Slots, Antennenkabeln, Stromanschlüssen und Antennenverstärker-Ports der Hausanlage musste ich leider einsehen, dass diese Karte den Geist aufgab.

Die Installation der zugehörigen WinTV 10 Software erwies sich als nicht ganz einfach und führte auch nicht wirklich zum Erfolg. Die Software erkannte wohl die Karte, installierte die Treiber aber nur unvollkommen und scannte überhaupt keine Sender.

Nun habe ich die Karte bei Conrad reklamiert und warte einmal ab, was die Firma Conrad dazu sagt.

Gruß

h1