„Die Top 3 Wandhalterungen für deinen TV“

Die Wandhalterung: Eine Erfindung, die nicht nur super praktisch und platzsparend ist, sondern auch ein modernes und wohnliches Ambiente verspricht. Egal, für welchen Flachbildfernseher eine Halterung benötigt wird, es gibt für so ziemlich jedes Modell das passende Design.

Ein Fernseher hat nicht umsonst einen Fuß, würden einige nun argumentieren. Doch wir möchten kontern, denn der Fuß lässt sich nicht umsonst abschrauben. Das platzsparende Gadget rundet die Wohnung in Sachen Style ab und punktet mit seinem minimalistischen Look. Genau dieser ist in diesem Jahr voll im Trend: Die Wohnung wird längst nicht mehr so vollgestellt wie bei damaligen Einrichtungsstilen. Und genau deshalb gehört es auch hier dazu die Wände der Wohnung in vollem Glanz erstrahlen zu lassen.

Wie wäre es also, wenn du deinen nagelneuen Flachbildfernseher an die Wand hängst und nicht nur vom Sofa, sondern auch vom Esstisch oder von der Badewanne aus, die perfekte Sicht hättest? Haben wir euer Interesse geweckt? Dann erfahrt ihr nun noch ein paar Highlights über die TV-Wandhalterung: Das gute Stück hat nämlich so einige Kunststücke drauf und kann nicht nur an der Wand montiert werden, sondern auch nach links und rechts gedreht werden. Im Schlafzimmer sind schwenkbare Designs von Nutzen, die auch nach oben und unten bewegt werden können. Der TV kann so weiter oben befestigt werden und ermöglicht trotzdem eine perfekte Sicht vom Bett aus. Doch bevor wir euch zu viel verraten, hier unsere Top 3:

Die klassische Variante

Die schlichte und einfache TV-Halterung ist trotzdem sehr stabil und verspricht jede Menge Qualität. Es gibt sie mit Neigehalterungen, welche perfekt für höher hängende Fernseher sind. Durch die leichte Neigung erzielt man den perfekten Blickwinkel, um vom Bett aus fernsehen zu können. Das funktionale Gadget ist perfekt für diejenigen, die etwas Platz sparen müssen und nicht viel Geld ausgeben müssen, denn dieses Design ist das günstigste der drei Varianten.

Die moderne Variante

Dieses neuwertige und modische Design passt zu den meisten Einrichtungsstilen und Fernsehern. Es ist eine komplett schwenkbare Wandhalterung, um ihn in sämtliche Richtungen zu schwenken und neigen. Mit seiner smarten Funktionalität ermöglicht diese ein problemloses Fernsehen von jedem Winkel des Raumes. Kein Wackeln, kein Flackern oder Spiegeln — mit dieser TV-Halterung wird das eigene Zuhause zum Kino und das Fernsehen macht so viel Spaß wie noch nie. Die etwas teurere Variante punktet mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die schlanke Variante

Du hast dir gerade einen neuen Fernseher zugelegt und dieser ist superflach und elegant? Da fehlt nur noch die passende Haltung, denn am besten kommt das gute Stück im Zentrum des Raumes — an der Wand — zur Geltung. So schlank und rank wie der neue TV ist sollte selbstverständlich auch die dazugehörige Halterung sein. Diese Variante ist so umfassbar dünn, dass man sie kaum sieht, wenn der Fernseher in normaler Position an der Wand hängt.

Trotz der feinen Aufmachung verliert die Halterung nicht an Tragkraft oder Funktionalität: Sie lässt sich ebenso in alle Richtungen schwenken und wenden, damit auch mit dieser Halterung aus jeder Ecke der Wohnung das Fernsehprogramm genossen werden kann. Die teuerste Variante der drei Halterungen ist jedoch allemal ihren Preis wert, denn neben ihrer Funktionalität und Handhabung fällt vor allem auch das stilvolle Design ins Auge des Käufers — denn das macht sich an jeder Wand hervorragend.

Nun steht dir die Qual der Wahl bevor: Welche Wandhalterung darf es werden? Übrigens, auch als Geschenk für den Vater oder Partner macht sich das Gadget besonders gut.