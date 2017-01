„Receiver Signal über IP weitergeben“

Guten morgen Miteinander,

wir wohnen hier in einer Mietswohnung und haben nur einen LNB-Anschluss. Prinzipiell reicht es uns aus, nur an einem Gerät gleichzeitig schauen zu können, aber wir würden gerne in ein anderes Zimmer noch einen Fernseher stellen.

Jetzt ist die Frage, wie wir das am besten machen können. Letztens hab ich gesehen, dass es SAT Receiver gibt, die per LAN angeschlossen werden können und man dann am PC "streamen" kann.

Lässt sich das auch irgendwie an einen TV (IP) anschließen und streamen? Netzwerkverkabelung wäre nämlich vorhanden...

Grüße