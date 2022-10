LED an USB-Hub leuchtet permanent, auch bei ausgeschaltetem Netzteil

Danke für den Link, Lutz!

Vielleicht hast du ja auch noch eine Idee zu meinem Problem, das ich mit dem HUB habe? - Fall das an dir vorbeigegangen ist, hier nochmal die Schilderung:

An dem USB-Hub leuchtet permanent eine kleine, blaue LED. - Selbst dann, wenn der Rechner runtergefahren wurde. Probehalber habe ich auch das Netzteil ausgeschaltet. - Das Lämpchen leuchtet weiterhin.....

Alle meine Geräte hängen an einem Überspannungsschutz von APC (auch das LAN-Kabel vom Router geht darüber). Auch dort kann ich den Strom abschalten, so dass keine Verbindung mehr mit dem Stromnetz besteht. - Das Lämpchen leuchtet weiterhin und auch wenn ich abends alles ausschalte, leuchtet es am nächsten Morgen auch noch.....

Woher bezieht das Ding denn den Strom???? Etwa über eine Restspannung der Kondensatoren im Netzteil oder gar über die BIOS-Batterie (kann ne blöde Frage sein, was das angeht, bin ich natürlich ein blutiger Laie, also bitte deshalb nicht auf mir rumkloppen!) ??? Ich bin da absolut rat- und ideenlos....