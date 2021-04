„Neuer PC fällig“

Hallo Gemeinde.

Schön langsam wird es leider Zeit, meinen alten Herr nach X-Jahren in Rente zu schicken. Die Anforderungen für Videobearbeitungen reichen nicht mehr, da die Hardware wohl nicht mehr zu 100% arbeiten. Wo da der Wurm genau liegt, konnte ich nicht finden. Treiber sind da nicht das Problem. Kurze Info zum aktuellem System:



Gigabyte GA-970A-DS3P (rev 1.0)

AMD FX8350 CPU

Be-Quiet! Pure Power L8 500W

32GB Ram (irgendwelche Kingston)

Nitro Radeon RX 590

2 Betriebssysteme auf 2 SSD´s und einige Hdd Platte

Für denn neuen PC hab ich mir folgende Teile ausgesucht:



MSI MEG X570 UNIFY

Ryzen 5 5600x

KINGSTON 32GB 3200MHz DDR4

CORSAIR RMx Series RM550x oder BE QUIET! Straight Power 11 650W

KINGSTON SSD A2000 500GB und

KINGSTON SSD A2000 1TB M.2



Die GraKa wird vorerst die alte sein, da ich mir dieser erst vor ca einem Jahr gekauft habe. Da kommt auch so schon einiges zusammen. Gehäuse brauch ich auch noch eines, da bin ich aber noch auf Suche.

Dennoch hab ich noch Fragen, da ich mir in folgenden Punkten noch nicht ganz sicher bin:



1: Bei der CPU bin ich am überlegen, ob ich anstelle denn neuen da nicht denn Vorgänger der Serie 7 nehmen soll. Die Preise sind da ziemlich gleich (ausser die TDP): AMD Ryzen 7 3800X

2_Ramspeicher: Merkt man denn unterschied (ausser vom Preis) zwischen 3200, 3600 oder gar 4000 Mhz Takt?

3_Netzteil: Sind die Wattangaben ausreichen, oder schon etwas übertrieben. Spielt natürlich eine große Rolle, was für CPU da jetzt reinkommen wird.

4_M.2 SSD: Die 500 Gb kommt sicher für das Betriebssystem rein. Da aber sehr viel Videomateriel hin und her verschoben wird (ext auf int und wieder zurück), frag ich mich wie lange da so ein M.2 SSD halten wird? es werden nicht nur UHD Materiall bearbeitet, sondern in naher Zukunft auch 8K Materiall. Das wird auf alle Fälle lustig. Dauert aber noch etwas.

Na gut, was haltet ihr im allgemeinem von dieser Zusammenstellung. Finaziell komm ich jetzt so ca auf 1100,- Spielraum hab ich kaum mehr, da ich noch nach einem Gehäuse schauen muss......

Ach ja, die Preise sind da natürlich höcher, aber wenn ich denn Handel in meiner Umgebung etwas unterstütze, solls mir sogar recht sein. Prozente werd ich sicher bekommen.

Danke vorab für euere Meinungen und nette Grüße