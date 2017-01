„PC startet plötzlich nicht mehr“

Naja, ich bin schon ein fauler Sack. Habe auf den Link in der aufgerufenen Webseite geklickt, anstatt selbst auf die Gigabyte-Seite zu gehen und mich durchzuklicken. Ich weiss aber nicht, ob das mit Hauptseite oder so zu tun hat. Mein Board ist definitiv ein EP35C-DS3R und nicht ein P35C-DS3R. Letzteres hatte ich sogar vor meinem derzeitigen Z77X-Board für mehrere Jahre, denn ich bin schon länger Gigabyte-Fan. Was an dem EP35C so grossartig anders sein soll, weiss ich auch nicht. Ist vielleicht 1-2 Jahre moderner ?

Ok, ich flashe das BIOS morgen, weil ich heute Abend auch die Batterie vergessen habe. Melde mich dann wieder.

Grüsse

