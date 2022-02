„Schlappe 4.000,-Euro mal schnell bei Aldi lassen?“

Klar sind die Preise seit einiger Zeit überrissen (insbesondere für die GraKa), aber warum nicht? Manche stecken ihre Kohle in das Hobby PC, andere in das Lieblingsauto oder mehrmals in den Urlaub fahren.

Fragwürdig wird es erst dann, wenn Leute beinahe den letzten Cent für solch "überflüssige" (bzw. völlig überteuerte) Dinge ausgeben und ansonsten kaum noch wissen, wie sie über die Runden kommen.