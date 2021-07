Falsch gedacht und die Kiste ist bis auf die GPU aus guten Gründen und auch schon länger genau Null € wert!

Da entfernt man die RX 460 und der Rest ist ein sowas von klarer Fall für die Tonne!

https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core2+Duo+E8400+%40+3.00GHz&id=955

Das ist ne schon jetzt ne absolut ultralahme CPU.

U.U. finden sich bei Schrottbay noch Abnehmer für den DDR2 RAM und das Board aber definitiv nur u.U..

Für deinen Enkel ist die Kiste sowas von definitiv nix.

https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-1050-vs-AMD-RX-460/3650vs3641

https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GT-1030-vs-AMD-RX-460/m283726vs3641

https://www.ebay.de/b/Radeon-Rx-460/27386/bn_7005460283?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338683477&customid=&toolid=10001

Wegen dem aktuellem GPU Wahnsinn und weil die RX 460 nicht so lahm ist, gibts für die immer weit über 100€!

Der kluge Mann verkauft da jetzt die RX 460 und kauft in 3 Jahren seinem Enkel was neues oder eher was gebrauchtes!