Neues Office notwendig?

Hallo Leute,

seit einigen Tagen kann ich über Outlook 2010

" Microsoft Office Home und Business 2010

Version: 14.0.7268.5000 (32-Bit) "

unter Windows 10 und Windows 11

(ich arbeite aus verschiedenen Gründen mit zwei Wechsellaufwerken)

einige meiner Mail-Adressen nicht mehr abrufen (und versenden).

Fehler (0x800CCC92) beim Ausführen der Aufgabe "googlemail - Nachrichten werden empfangen":

"Ihre Anmeldung wurde vom E-Mail-Server zurückgewiesen.

Überprüfen Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort für dieses Konto in den "Kontoeinstellungen".

Antwort des Servers: -ERR [AUTH] Username and password not accepted."

Meine Web.de und GMX-Adressen sind auf beiden OS OK, aber die Googlemail.com will nicht mehr.

Nun habe ich schon in den Einstellungen von Gmail " weniger sichere Apps... " aktiviert,

aber das war vor einigen Monaten. Nun lässt sich nichts mehr verändern.

Kann ich mein Office 2010 wegschmeißen weil irgendwelche

Sicherheits-Dingsbumsheinrichkirchen-Einrichtungen

nicht vorhanden oder zu alt sind?

Kennt jemand eine Lösung wie ich Office 2010 (Outlook) weiter benutzen kann?

Für eure Mühe vielen Dank im Voraus und viele Grüße aus Berlin.

mfg dieter