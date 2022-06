kein GMX Abruf mehr mit Qutlook 2010

Ich habe mal auf die Schnelle so das gefunden, daher die Links irekt und in loser Folge:



https://jaapwesselius.com/2018/09/23/outlook-2010-disconnected-with-tls-1-2/



https://www.abakus-tools.de/knowledge-base/tls_abschaltung/



https://www.windows-info.de/threads/tls-1-2-1-3-in-outlook-2010.130696/



https://www.borncity.com/blog/2018/11/12/microsoft-und-seine-tls-probleme/



Summasummarum kann es sein, dass Du noch in der Registry eingreifen musst. Wenn das alles nicht klappt, hast Du wahrscheinlich kaum noch eine Chance, da für Office 2010 und W7 nun einmal kein Support mehr besteht bis auf die Updates per Bypass für das OS. Das ist spätestens im Januar 2023 mit dem Supportende von W8.1 dann m.E. ebenfalls Geschichte.