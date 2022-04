Ich möchte eine Vorlage für das Adressenfeld einer Postkarte bzw Ansichtskarte erstellen.

Es gibt im Writer eine Vorlage "japanische Postkarte" (wieso japanisch?) die hat schon Felder für Absender und Empfängeradresse. Da ich nur die Empfängeradresse eingeben will und das linke Feld freibleiben soll, habe ich alles weggelöscht was ich nicht brauche oder mir nicht gefällt. Ich habe unter "Seite" das Feld so eingegrenzt daß ich nur die Adresse eingeben kann.