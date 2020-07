Microsoft 365 Excel Automatischer Zelleneintrag funktioniert nicht mehr

Ich habe eine Excel Tabelle in der die Spalten D bis J in Spalte K mit dem Befehl: =SUMME(Dn:Jn) aufsummiert werden n entspricht der jeweiligen Zeilenzahl. Bisher habe ich in der Spalte K, Zeile 10 z.B. =SUMME(D10:J10) eingetragen. Falls die Zeile 10 leer war wurde in Spalte K ,Zeile 10 0,00€ eingetragen. Bei einem Klick und herunterziehen in der Spalte K wurden die entsprechenden Zellen in der Spalte K mit dem Befehl =SUMME(Dn:Jn) ausgefüllt.

Das funktioniert jetzt nicht mehr. Beim Anklicken und herunterziehen wird in jeder Zeile der Wert aus der angeklickten Zelle eingetragen. Ich muss jetzt jede einzelne Zelle in Spalte K mit dem Befehl versehen damit die Spalten D bis J in Spalte K aufsummiert werden.

Wie kann ich den alten Zustand wieder herstellen?

THX