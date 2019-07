Problem nach Excel 365 Installation

Ich habe eine Arbeitsmappe mit Monatstabellen. Jede Monatstabelle hat die Spalten A bis K

In denSpalten A bis C steht Text, Spalte D bis J wird in Spalte K aufsummiert. In Spalte K steht der Befehl =SUMME(Dzeilennummer:Jzeilennummer)

Bis zur Installation von Excel 365 konte ich durch "Pfeil nach unten" die Summenspalte K ausfüllen, jetzt muss ich jeweils in K den vorhandenen Eintrag =SUMME(Dzeilennummer:Jzeilennummer) überschreiben, Pfeil nach unten funktioniert nicht mehr.

Nächstes Problem wo speichert Excel 365 ? Ich wollte ein Beispiel hier anhängen und habe die Excel Datei nach Downloads abgespeichert. Dort ist sie jedoch nicht zu finden. Hier die Datei:

Bei Nickles funktioniert es nicht:

Das Problem liegt daran dass Excel 365 die Datei im Ordner DocumentS speichert

Im Explorer ist Dokuments nicht zu finden da gibt es nur Dokunente :-(