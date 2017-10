Google Docs kostenlos und besser als Microsoft Word für Android

Microsoft Word für Android: Dokumente lassen sich ohne Registrierung bei Microsoft zwar lokal speichern, danach aber nicht mehr bearbeiten.



Gestern habe ich im Rahmen des Berichts Bill Gates ist jetzt Android-Nutzer mal Microsoft Word für Android auf meinem Smartphone installiert und ausprobiert. Auf dem PC bin ich seit MSDOS-Zeiten unterwegs, blieb dann bei Word 2003 kleben, weil mir bereits der Funktionsumfang damals zu sinnlos aufgebläht war.



Microsoft Word für Android ist generell kostenlos, nur wer volle Funktionalität braucht muss für das Vollpaket blechen. Ich dachte, dass mir der Funktionsumfang der kostenlosen Lösung reicht. Diese Idee hat sich als Reinfall erwiesen.



Heute konnte ich das gestern verfasste und offline gespeicherte Textdokument nur noch schreibgeschützt öffnen. Ein Hinweis von Microsoft erklärte, dass ein Bearbeiten des Dokuments erst nach Registrierung bei Microsoft möglich ist.



Ein Dokument offline speichern lassen dann aber die Bearbeitung verbieten, die Microsoft Cloud aufzuzwingen, das ist Scheisse. Immerhin: man kann den Inhalt des Dokuments kopieren und anders wohin übertragen. Eingebundene Bilder gehen dabei leider verloren.



Gerade beim mobilen Arbeiten ist so ein Bildverlust ziemlich ärgerlich - da bin ich echt reingefallen. Rüberkopiert habe ich den Inhalt in die Google Docs App.







Google Docs: Voller Funktionsumfang und kostenlos.



Google Docs ist bei den meisten Android-Geräten sowieso dabei und diese App aus dem kostenlosen Google Office Paket ist wirklich kostenlos und funktioniert auch vollständig ohne Einschränkungen.



Besonders praktisch: Google Docs Dokumente können direkt in der Google Cloud gespeichert, allerdings auch offline bearbeitet werden, es braucht keine permanente Internetverbindung dafür.



Sowohl Microsoft Word als auch Google Docs können einfach in einem Browser verwendet werden. Man meldet sich dort einfach bei der Google oder Microsoft Cloud an und nutzt dann dort die gewünschte Office Anwendung. Das klappt also mit jedem Gerät auch am Desktop PC.



Die bequeme Synchronisierung zwischen mobilen Geräten und meinem PC ist auch der Grund warum ich am PC Dokumente zunehmend direkt im Browser mit Google Docs statt mit Microsoft Word verfasse.



Jeder Text ist dank der Cloud dann sofort auf jedem Gerät verfügbar und die komplette dafür nötige Software ist eben kostenlos.



Klar, das geht auch mit Microsoft Zeugs. Abe warum soll ich für Microsoft blechen und auf meinem Android Gerät irgendeine Microsoft Cloud nutzen oder auf meinem PC wenn ich das bei Google, sowieso kostenlos habe?



Google Docs funktioniert übrigens genauso komfortabel wie die Microsoft Word App für Android. Es gibt also keinen nennenswerten Grund für die kostenpflichtige Microsoft Lösung. Zumindest konnte ich keine spürbaren Unterschiede feststellen.



Und wie kürzlich schon gesagt ob ich meine Daten einer Cloud von Microsoft oder Google anvertraue macht für mich keinen Unterschied beide sind US-Unternehmen und welche schnüffel Folgen das haben kann wissen wir ja Punkt.



Noch eine wichtige Anmerkung: Google ist mir keineswegs sympathischer als Microsoft. Dieser Bericht hier ist lediglich als nüchterne technische Analyse zu verstehen. Ich sehe bei dem kostenpflichtigen Microsoft Zeugs einfach keinerlei Vorteil. Ganz besonders dann nicht, wenn auch mit mobilen Geräten der Smartphone/Phablet-Klasse getextet beziehungsweise diktiert wird.



(Dieser Text wurde mit der Google Doc App auf einem 6,4 Zoll Smartphone mit der Google Spracheingabe verfasst.)