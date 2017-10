Bill Gates ist jetzt Android-Nutzer

Klingt wie ein Witz ist aber keiner: Bill Gates nutzt jetzt ein Android-Smartphone, melden US-Presseberichte. Auf dem Gerät sind allerdings üppig Microsoft-Apps installiert und natürlich auch Cloud-Dienste von Microsoft.



Windows 10 lebt auf mobilen Kleingeräten zwar noch, hat da aber keine nennenswerte Zukunft mehr. Statt die hauseigene Totgeburt zu nutzen, bliebe dem Microsoft-Gründer als andere Alternative nur noch Apple. Und da ist für ihn Android das geringere Übel.





Michael Nickles meint: Er hätte das natürlich auch einfach verschweigen können - zumindest bis das letzte Windows 10 Smartphone verendet ist. Aber es wäre schon doof gewesen der letzte Windows 10 Mobilnutzer zu sein.



So bleibt halt nur noch darauf zu verweisen, dass auf Android auch Microsoft Zeugs, Apps und Cloud-Dienste laufen. So lange auf Desktop PCs noch Windows dominiert mag es gewiss Sinn machen auf einem Smartphone auch Microsoft Software zu haben.

Und das ist eigentlich auch der einzige denkbare Sinn. Praktisch braucht es kein Microsoft Word oder Outlook für Android, kostenlose Apps und auch Google-Dienste haben sich bestens als Alternativen bewährt.



Und sind private Daten bei einer Microsoft Cloud in den USA besser aufgehoben als bei einer von Google? Ich bezweifle das ausdrücklich.



Diesen Text habe ich übrigens spaßeshalber mal mit Microsoft Word auf meinem Android Smartphone geschrieben bzw gesprochen. Und zwar mit der Spracheingabe von Google. Das funktioniert so gut, dass ich es öfters machen werde, also Beiträge bequem von der Couch aus sprechen statt am Schreibtisch zu tippen.