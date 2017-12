„Excel 2010 Zeileneinträge werden nicht mehr übernommen“

Ich habe eine Excel Datei mit den Spalten damit A bis K. In Spalte K wird die Zeilensumme D bisJ mit dem Kommando =SUMME(DZeilennummer:JZeilennummer) eingetragen. Die folgenden Zeilen in der Spalte K konnte ich bisher durch "herunterziehen" des letzten Eintrags in Spalte K mit dem Kommando automatisch ausfüllen.

Das funktioniert plötzlich nicht mehr, es wird dann nur der letzte Eintrag in allen Folgezeilen dupliziert. Wenn ich =SUMME(DZeilennummer:JZeilennummer) einzeln eintrage werden die Werte korrekt aufsummiert.

Was muss ich tun damit das Übertragen der Werte durch herunterziehen wieder funktioniert?

THX fbe