„Telefonanschluß von EG und im 1 Stock alles in einem“

Hallo user_334430,

die alten Drähte führen ja vom Speicher nach unten.

Die alten Kabel auf Durchgang prüfen, die Prüfung vom Speicher zum 1. OG durchführen, dann die Prüfung vom Speicher zum EG prüfen, oder vom 1. OG zum EG prüfen.



Danach entscheiden, wo dein Router einen neuen optimalen Platz finden kann und dementsprechend die Leitungen zum Wunschstandort, durch die alten Leitungen verlängern und den Router mit Hilfe der alten Dose im Speicher anschließen.



Als Hilfe die Anschlussdose öffnen und ein Foto der Anschlusskabel an der Dose machen.

Es sind in der Regel nur 2 Drähte von Außerhalb kommend, an der Anschlussdose angeschlossen und diese beiden Verbindungen müssen durch die alten Kabel verlängert werden, dann funktioniert das auch wieder am neuen Router Standort.



Habe bei mir keine Anschlussdose verwendet, sondern die beiden Drähte von Außerhalb verlängert und direkt am alten Splitter über die vorhandenen Klemmanschlüsse verbunden, statt über die Anschluss Buchse und den Router an die DSL- Buchse am Splitter eingesteckt, der Telefonanschluss entfällt beim neuen IP-Anschluss und Internet und Telefon läuft nur noch über den Router.

Das Kabel DSL Splitter auf dem Foto führt zum Router, das andere Kabel ist verlängert von Außerhalb, jedoch ohne eine Telefondose dazwischen.

Wenn jetzt der eine oder andere auf den fehlenden Abschluss- Prüfwiderstand der Telekom hinweisen möchte, der fehlt nicht, sondern ist bei den Klemmstellen des Splitters ab Werk schon vorhanden, siehe Anschlussanleitung des Splitters.

Der Anschluss kann sowohl über die Anschussbuchse am Splitter zur Anschlußdose der Telekom- Anschlussdose erfolgen, oder direkt an den Klemmstellen des Splitters, mit integiertem Abschlusswiderstand und somit kann die Telekom die Anschlussprüfung durchführen.