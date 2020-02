„7490 Rufnummernsperre“

Moin Torsten



Wenn es über die Box nicht klappt, dann würde ich das über den Provider machen, solange es "nur" diese eine Nummer ist.



https://service.avm.de/help/de/FRITZ-Box-Fon-WLAN-7490/017p1/hilfe_fon_sperre



https://www.t-online.de/digital/hardware/id_75530072/unerwuenschte-anrufer-ganz-einfach-blockieren.html



Warum es nicht klappt, ist schwer zu sagen, aber vielleicht machst Du mal die Box aus und wieder an und versuchst das Sperren erneut.





Bringt es was, wenn man einfach 030 als Vorwahl sperrt, so das man überhaupt keine Anrufe aus Berlin bekommt?



Das glaube ich eher nicht, denn wenn das die o.g. Firma ist, kann die Nummer auch gefaked sein und nur eine Berliner Vorwahl suggerieren - Stichwort Spoofing.



Ähnlich wird es sich mit der Postanschrift verhalten, denn das ist amtlich nur ein Briefkasten und die Anrufer sitzen in irgendeinem Callcenter jenseits von. Dann lieber die Nummer der Agentur melden, am besten über das Formular (Punkt 4 unter "Unerwünschte Werbeanrufe - das können Sie tun):



https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/werbung/ungewollte-werbeanrufe-hilfe-gegen-telefonwerbung-13857



https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Verbraucher/UnerlaubteTelefonwerbung/Beschwerdeeinreichen/beschwerdeeinreichen-node.html





