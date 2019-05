Meinst du, dass du hier in diesem Thread noch irgendeine Antwort von den "damaligen" Diskussionsteilnehmern bekommst? So, wie ich das sehe, hat von denen (außer Xafford und Andreas42) schon seit Jahren hier niemand mehr irgendwas gepostet. Falls du es nicht gemerkt haben solltest: Der Thread stammt aus dem Jahr 2007 (in Worten: Zweitausendsieben!), ist also mehr als 12 Jahre alt!

Ich würde dir daher raten, zu deinem Thema eine neue Diskussion zu starten bzw. eine neue Anfrage zu stellen.