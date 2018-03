„Nach Kaltstart oder Energieparen keine LAN-Verbindung“

Ich habe hier ebenfalls einen Win10-Rechner neu installiert, da habe/hatte ich ebenfalls Probleme mit der Netzwerkverbindung. Mal war sie nach dem/einem Neustart da, mal nicht. Wenn ich keine Verbindung hatte, hat nur ein Neustart geholfen, danach stand die Verbindung ohne Probleme. Habe jetzt mal den Schnellstart deaktiviert, danach hat es bisher dieses Problem nicht mehr gegeben. Bin mal gespannt, wie das weitergeht.....

Ist bisher nur ein Testsystem, soll aber nach dem vollständigen Einrichten Win7 auf dem Rechner meiner Frau "ersetzen", wird langsam Zeit, dass sich da was tut. Ist aber immer etwas problematisch bei meiner Frau - wegen der Umgewöhnung. Da muss ich ihr das etwas leichter machen, indem ich z.B. die Optik von Win10 an die von Win7 anpasse - und all ihre Programme müssen natürlich laufen, wenn sie diese mal wieder braucht. Mittlerweile macht sie die meisten Sachen zwar mit ihrem Smartphone, aber so einige Sachen sind dann doch besser auf dem Rechner aufgehoben und lassen sich dort besser ausführen. Und wenn da was gebraucht wird, dann muss das laufen..... :-))