Bei meinen diversen Fritz!Boxen gab's noch nie einen Usernamen für das Login.

Bei meinen bisher immer! Und ich benutze Fritz!Boxen schon so lange, wie ich Internet/DSL habe. Allerdings kann man das - wenn ich mich richtig entsinne (ich hab jetzt keine Lust, extra nachzusehen) in den Einstellungen der Box so einrichten, dass nur das Passwort abgefragt wird.

@fbe: Da wirst du wohl die Box auf die Werkseinstellungen zurücksetzen müssen. Danach musst du dann allerdings alles neu einrichten. Hast da wohl irgendwie an der falschen Stelle "'rumgefummelt".....

Wenn du ein BackUp der Einstellungen hast, dann kannst du natürlich nach der Rücksetzung auf die Werkseinstellungen dieses wieder einspielen, das erleichtert die Arbeit ungemein.