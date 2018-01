„Fritz Box 7490 neues Telefon?“

Hallo!

Gut das du mir antwortest,hatte dich schon im Hinterkopf!

Dein Tipp liegt mir mit Fritz Fon C5 sehr nah,hatte schon mit dem C4 geäugelt ,soll aber nicht so standfest im Ladegerät sein.Will auch keine unnötigen Euro,s ausgeben.

Es ist allerdings auch sehr zierlich, wer zwei Baggerschaufeln hat, könnte damit Probleme haben.

Meine Baggerschaufeln sind schon zurückmutiert wird schon passen,wenn nicht muss Mutti ran bei der Telefoniererei!

Nö,mal wieder zu dem GIGASET,kann das echt mit der Umstellung auf VDSL was an der Backe haben? Ich hatte keine Probleme das GIGASET an die Fritz Box anzuhängen und die Telefonie war top bis heute Morgen.Allerdings muss ich noch sagen das sich beim anmelden an die Box der Akku des GIGASET sofort entleert hatte.

Du schreibst das du sehr zufrieden bist mit dem C5,OK werde es bei Amazon bestellen.Danke für den Tipp.Werde dir berichten wenn es da ist!

Noch eine Frage? Muss ich das Telefonbuch was in der F.Box angelegt habe neu anlegen mit dem C5 ?

Noch was,muss das jetzt angemeldete Gigaset aus der Box unbedingt gelöscht werden?

Gruß

Traute