...obwohl es immer ging.

Andere Devices verbinden wie sonst auch. Und per LAN kann ich per USB Eingang ebenfalls eine Verbindung herstellen.

Es gibt ein "Problem mit dem Drahtlosadapter" - aber mit meinem Smartphon lässt sich per hotspot eine Verbindung zum Laptop herstellen.

Die ip ist nicht doppelt (es ging ja bisher)

Also: der Surfstick funzt, der Drahtlosadapter funzt, aber ich bekomme trotzdem an dem speziellen Laptop keine Verbindung per Wlan. Was kann die Ursache sein?

Gruß, K.