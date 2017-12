„Empfehlung Serverschrank und Patchpanel“

Hallo zusammen,

nach längerer Zeit treibt´s mich mal wieder hier nach nickles.de.

Und zwar mit folgender Frage:

in einer Büroumgebung laufen an einer zentralen Stelle die rund 30 Netzwerkkabel verschiedener Büros zusammen.

Die PCs in den Büros sollen so auf den zentralen Server und natürlich das Internetz zugreifen können.

Da ich damit nicht täglich zu tun habe, habe ich beim Distri mal nach Patchpanels gesucht und Geräte in der Preisklasse (netto) zwischen 18 und 35 EUR gefunden - obwohl ich mit bedeutend mehr gerechnet hatte.

Meine erste Frage: worauf muß/kann/sollte man hier qualitativ achten? Die beim Distri gelisteten Namen wie Roline, Digitus oder Intellinet kommen wir eher wie "Billigheimer" vor...

Als nächstes muß der ganze Rumms natürlich untereinander sowie mit dem Router/Server verbunden werden.

Meine zweite Frage: auf erstes Zurufen sagte mir ein IT-Consultant, der für/mit NetApp arbeitet, daß hier ein unmanaged switch genügen würde. Beim ersten Anlauf bei Netgear habe ich als unmanaged das hier gefunden, das 48 Ports hat:

https://www.netgear.com/home/products/networking/switches/soho-ethernet-switches/GS348.aspx#tab-techspecs

Das hier ist dafür aber managed:

https://www.netgear.de/business/products/switches/smart/GS748Tv5.aspx#tab-technischespezifikationen

und preislich liegen die beiden ganz dicht beieinander.

Wäre die Denke "dann doch lieber managed?" verkehrt?

Danke im Voraus und viele Grüße,

Dirk