PC als übler Stromfresser: Stromspar-PC als nächster Trend oder Handy als Ersatz?

Ich kann nicht erkennen, wo ein Handy ein Ersatz für einen PC sein sollte.

Das ein Smartphone wesentlich mehr als Ersatz für einen PC angesehen werden kann, als ein PC als Smartphone, dürfte aber selbst Dir schon aufgefallen sein.

Niemand behauptet, dass ein Smartphone als kompletter PC-Ersatz durchgeht, aber auf Reisen verzichte ich schon länger auf ein Laptop, Notebook oder Tablet. Da reicht das Smartphone eindeutig, vorausgesetzt natürlich man stellt sich nicht ganz so schusselig an.

Auf was muss ich am Smartphone verzichten? Jetzt komme bitte nicht mit Riesen Tabellen oder Memos die bearbeitet werden müssen...

Mit dem Smartphone kann ich (on the Way) alle Termine verwalten, Fahrkarten oder Flugtickets buchen und Verwalten, Währungen, Nachrichten und das Wetter im Auge behalten, um nur einige zu nennen.

Das geht mit einem PC, außerhalb des Hauses/Büros alle nicht.