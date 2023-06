Absurde Kosten für Anrufe vom Festnetz ins Mobilfunknetz: Besser auf Mobilfunkflatrate setzen!

Ach und die Stromkosten fürs Festnetz zahlst du extra? Übrigens, wenn ich das Handy zuhause nutze, ist das WLAN aktiv. Der Sendemast interessiert dafür gar nicht.

Wenn man nicht rechnen kann... Die Festnetzbetreiber lassen sich jeden Anruf in Mobilnetze inzwischen mit 9Cent/Min. vergolden. Bei so manchen alten Herrschaften gibt es deshalb bis heute Monatsabrechnungen von 60€ und mehr nur fürs Festnetztelefon.

Sorry, günstiger als mit aktuellen Mobiltarifen (Prepaid) kann man heute nicht telefonieren.

Dieser Beitrag wurde vom Thread "Na, da möchte ich jetzt nicht unbedingt wissen, was alleine die Sendemasten in Deutschland selbst an Strom so verbraten! ..." wegen Themenabweichung abgespaltet.