Stromverbrauch: Wie viel braucht ein Computer durchschnittlich (pro Stunde)?

Elektrische Arbeit = P x t. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0306111.htm

Sehr erhellend und am Ende nett erklärt - vielen Dank für den Link, aus dem ich mal die Schlußbemerkung zitiere:

"Nett sind auch die Begriffe Strompreis und Stromrechnung. Dabei wird überhaupt gar kein Strom abgerechnet. Auf der Stromrechnung steht was von kWh, also Kilowattstunde, was der umgesetzten Leistung mal Stunde entspricht. Alternativ könnte man vom Energieverbrauch sprechen, doch auch das trifft es nicht. Weder lässt sich Energie verbrauchen, noch erschaffen.

Auch der Begriff "Erneuerbare Energie" lädt zum Schmunzeln ein. Klingt ganz so, als ob sich verbrauchte Energie recyceln lässt. Dumm nur, dass sich Energie nur in eine andere Energieform umwandeln lässt.".

Dennoch ist in meinen Augen die hier lauflende Diskussion in gewisser Weise müßig und hochtheoretischer und wisschenschaftlicher Art, die die Praxis der Abrechnung in kW/h eben nur in diesem Bereich betrifft. - Allerdings ist das für den Normalbürger völlig unerheblich.

Ich bleibe dabei: Jeder weiß letztlich, worum es geht. Es geht nicht um Strom, und ob der fließt oder nicht; oder ob er "verbraucht" wird oder nicht (was er tatsächlich nicht wird und es sich vielmehr um eine Umwandlung von einer Energieform in eine andere handelt).

Vielmehr geht es hier nicht um Strom, sondern um Kohle!

Pardon; Kohle im Sinne von Mücken, Zaster, Penunse, Fleppen oder in unserem Fall schlicht um "Euronen".

Nämlich um das, was uns dafür berechnet wird, wenn wir ein elektisch betriebenes Gerät einschalten und es eine Zeitlang laufen lassen. Und das in Bezug auf die neuen Grafikkarten von NVidea.

Alles andere hier ist schlicht nichts Anderes als OT - man kann es auch als "Erbsenzählerei" von "Besserwissis" bezeichnen....

Mein Gott, Leute wir sollten auf dem Teppich bleiben und unsere Zeit nicht mit so einem gehobenen "Schwachsinn" vergeuden.

Schönes Restwochende!