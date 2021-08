Statt eines Doppelpunktes wird ein Fragezeichen angezeigt (in schwarzer Raute, sh.Screenshot). Auch bei einem anderen Notebook tritt dies auf (beide Win10). Es kann was zu tun haben mit Uhrzeitanzeige in der Taskleiste. Dort wurde mal ein Kästchen statt Doppelpunkt als Trennzeichen zw. Minute und Sekunde angezeigt. Wie kann man das wohl abstellen?

Ich darf mich i. v. für eventuelle Hinweise bedanken. hvoag