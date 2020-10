VHS-Cassetten digitalisieren - DVD-Player FP auslesen

Moin moin liebe Nicklesianer, ich habe vor, meine privaten VHS-Casetten zu digitalisieren und brauche ein paar Tips und Hilfe. Zur Verfügung stehen mir neben einem Laptop und Desktop ein DVD/VHS-Player (Funai TD6D-M100 mit HDMI-Ausgang und 500 GB Festplatte) sowie ein Video-Digitalsierer von Tchibo. Der ist ewig alt und ich habe nicht viel Gutes darüber ergoogelt. Die digitalisierten Videos sollen in der Dropbox (ich weiß...) abgelegt werden. Meine Idee ist, aus Zeitgründen - und weil es nebenbei laufen kann - die VHS-Casetten, so wie sie sind nacheinander auf die HDD des Recorders zu überspielen bis diese voll ist und dann diesen Festplatten-Inhalt auf den Rechner. In der Bedienungs-anleitung des Recorders finde ich aber keine Beschreibung für diesen Vorgang, also direkt vom Recorder auf den Rechner. Nur für den klassischen Weg VHS -> DVD -> Rechner. Meine Fragen: - Hat jemand eine Idee, ob mein geplantes Vorgehen funktionieren kann und wenn ja, wie? Oder bin ich mit meiner Idee auf dem Holzweg? - Gibt es eine komfortablere Lösung (außer einer gewerblichen)? - Habe ich einen Denkfehler drin oder etwas übersehen? - In welchen Foren, Artikeln oder Newslettern finde ich hier bei Nickles etwas zum Schlaulesen? Ich will nicht alles vorgekaut bekommen, habe mir hier aber schon einen Wolf gelesen. Ich war zu lange weg von Nickles (kleine Sünden bestraft der liebe Gott halt sofort). Ich freue mich riesig, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen kann! Grüße aus Berlin und vielen Dank im Voraus, Michael (Wenn hier das falsche Forum für meine Fragen ist, bitte entsprechend verschieben. Danke!)