HDMI - zu - SCART - Adapter gesucht

Moin allerseits,



auf Grund eines Receiver - Updates (T-Entertain) kann ich meinen R?hrenfernseher nun nicht mehr nutzen.

Am neuen Receiver (Media Receiver 200) fehlt die SCART Schnittstelle, die am alten Receiver (Media Receiver 300, ist deaktiviert und nicht mehr zu nutzen) vorhanden war. F?r einen neuen Fernseher fehlt das Geld und deshalb w?rde ich gerne zum Verbinden der Ger?te einen HDMI - SCART Adapter kaufen. Diese sind nicht so teuer (ca. 20 - 30?) und erf?llen hoffentlich auch ihren Zweck.



Hat jemand Erfahrung mit derlei Adaptern und kann mir eine Empfehlung aussprechen?



Danke f?r Tipps



Gr??e

Hellawaits