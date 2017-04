„Scart nach HDMI“

Mein Sohn hat ein älteres FS-Gerät welches nur mit Scartanschlüssen ausgestattet ist. Er hat einen DVT-2 HD Receiver der allerdings nur mit HDMI ausgestattet. Er hat mich mal gebeten mich nach einer Möglichkeit umzuschauen was es für Adapter dafür gibt. Ich habe im Netz geschaut und bin von den unterschiedliche Angeboten reichlich unsicher geworden was denn nun funktionieren könnte. Ein Herr Schnur vom WDR hat mich besonders unsicher gemacht, mit der Aussage "funktioniert alles nicht, neuer Fernseher".

Nun stelle ich mal diese Frage hier im Forum, ob denn nun ein Mitglied Erfahrungen in dieser Richtung hat.

Gruß aus dem Wald

Jürgen

Ich habe kein entsprechendes Forum gefunden und deshalb hier rein gestellt, ich denke dass bei Notwendigkeit einer der Moderatoren es umswitchen wird - Danke