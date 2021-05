„Akku entlädt wenn das Netzteil angeschlossen wird“

Ein Freund von mir hatte gestern ein Problem mit seinem Akku. - Der hatte nur noch 20 % Ladung. Deshalb schloß er - wie üblich - das Ladekabel an und musste ganz verblüfft feststellen, dass der Akku statt zu laden im Zeitraffer leerlief. - Anschießend wurde auch nicht wieder geladen. Es passierte nichts mehr.

Daraufhin hat er einen neuen Akku gekauft, und als er den - wie vor dem ersten Betrieb üblich - ans Netzteil zum Laden anschloß, passierte genau dasselbe.

Hab ich ihm gesagt: Dann ist das Netzteil im Ar..... . Sagt er: "Neee - wir haben noch ein Netzteil - das haben wir angeschlossen und auch das hat nichts gebracht.

Was ist das denn? - Ich geh mal davon aus, dass er den neuen Akku korrekt eingebaut hat. So ganz doof ist der nicht, was die Technik angeht....

Was könnte das dann noch sein?