Lüfter arbeitet mit hoher Drehzahl

Ich habe ein PHOENIX - AWARDBIOS CMOS Setup Utility nach einem Mainboard Defekt verpaßt bekommen. Seither kann ich am Lüfter nichts mehr verändern. Der Fan ist ok. Das Lüftergeräusch könnte man ignorieren, wenn man taub wäre. Mein PC ist ein HP DDR2 mit WIN10 pro und schon etwas betagt. Ich lebe in Thailand im Isaan und kann kein Thai lesen, was die ganze Sache auch nicht einfacher macht. Ich habe wirklich fast alles versucht, aber das Ding ist nicht zu bremsen. Fan - Speed/Speed Fan 4.52 und auch BIOS. Diese Einstellung in BIOS zur Regulierung vom Lüfter dürften die aber vergessen haben, denn auf diesem Mainboard existiert das nicht. Was kann ich nur tun? Drossle die 12V Stromzufuhr zum Lüfter? Wie? Vielleicht kann mir irgend emand mit Rat und Tat zur Hilfe sein. Danke im Voraus, F.