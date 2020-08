„RAM-Ausstattung 2020: Durchschnittlich 8-16GB und nur selten 24GB aufwärts?“

die wenigsten User hier dürften mindestens 24 GB (oder mehr) RAM eingebaut haben; der Durchschnitt liegt doch wohl eher bei 8 der 16 GB.

Bei mir ist fast schon selten, dass weniger als 16GB RAM belegt sind. Oft deutlich mehr. In der stationären Workstation habe ich 64GB drin (und schon mehr als ein einmal erlebt, dass geswappt wurde, die werden also auch tatsächlich benutzt). Im aktuellen Notebook sind es nur 48GB, weil nicht mehr geht. Ich tendiere dazu bei RAM direkt auf Maximalausbau zu gehen, ich will allerdings auch nicht behaupten dass ich in dieser Hinsicht ganz normal bin ;-)

8 GB kann ich mir nur schwer vorstellen (und würde mich ziemlich schnell in den Wahnsinn treiben) und finde es eher befremdlich, dass immer noch solche Systeme neu verkauft werden. Ich ärgere mich gerade ziemlich darüber, dass es bestimmte Systeme (zumindest bislang) nicht mit mehr als 16GB gibt und eine Aufrüstung auch nicht möglich ist :-\

Jetzt muss ich allerdings mal drüber nachdenken ob ich das RAM-Thema abspalten sollte…