„Lohnt sich ein CPU Upgrade noch?“

Hallo Gemeinde.

Ich bin am überlegen, ob ich bei meiner alte Dame noch ein CPU Upgrade machen soll. Verbaut ist zur Zeit ein AMD Phenom II X6 1090T auf einem Gigabyte GA-970A-DS3P (AM3+). Netzteil ist ein Listan BN223 Be Quiet Pure Power (500W).



Desweiteren sind 24 GB Ram, eine 480GB SSD (C Laufwerk) und 2x500 GB Platten (Stripeset) als Laufwerk D. Mehr rausholen kann man da zumindest nicht mehr.

Bin über eine CPU Liste gestolpert, die in meinem Board verbaut werden kann. Die Preise liegen so um die 100,- Euro (plus/minus). Die Preise finde ich jetzt nicht so wild. Daher mein Gedanke. Klick

Vielleicht noch als Info. Ich bearbeite mit meinem PC Bilder und Videoschnitt (Adobe LR, Photoshop Elements und Premiere Elements. Mit denn Bildern werden Zeitrafferaufnahmen erstellt und gerendert (UHD). Die Dame muß dann doch schon recht schuften. Für Neugierige, hier mal als Beispiel

Also, was denkt ihr, lohnt sich da noch ein Upgrade? Ein neuer PC kommt zur Zeit noch nicht in Frage. Habe wichtigere Ausgaben, die leider zuerst erledigt werden müssen.

Grüße

Nachtrag: Habe die CPU auch schon hochgetaktet. Aktuell auf 3400 MHZ, im Turbomodus auf 3800 stabil. Mehr ist da aber auch nicht mehr möglich. Nur als Info......