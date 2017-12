Hallo an Alle,

ich habe eine Frage, die mir mit Sicherheit jemand beantworten kann, der mit Tablets beruflich zu tun hat



Es geht hier speziell um das Samsung Tablet Galaxy Tab4 LTE, SM-T235

das an den Panasonic Fernseher TX-L32S10E anzuschließen wäre

und der folgende Schnittstellen hat



Digital Audio out( PCM / dolby Digital / DTS, Lichtleiter)

PC. IN ( 15pol HD Sub-D-Buchse R,G,B/0,7Vss HD, VD/TTL-Pegel 2,0 bis 5,0 Vss hochohmig)

Audio out L-R

Audio In L – R (Cinch x2 0,5Veff hochohmig

Scart-Buchsen AV1 – 2 – 3 (Video / Svideo / Audio L – R )

Component (Video / Audio L – R)

HDMI 1 – 2 – 3 Typ A (unterstützt HDAVI Control4)

SD-Kartensteckplatz



Da das heutige Fernsehprogramm sehr zu wünschen übrig läßt (nur Sport, Politik, Crimies, Diskussionsrunden, Ami-Filme) nutze ich Fernsehen kaum noch. Kommt mal ein alter UFA-Film, hat man diesen meist übersehen. Außerdem wird das Programm zunehmend mehr ins Internet übertragen und die Sender nach und nach abgeschaltet. Videothek ist die nötige Konsequenz auf die wir uns rechtzeitig einstellen müssen, die Möglichkeiten aber noch nicht haben. Der Versuch einer Empfangsmöglichkeit wie oben ist nicht optimal, würde aber schon etwas Abhilfe bringen, würde nicht der Handel sich querstellen („kann das Samsung Tablet nicht,“) . MHL-Anschluß wird immer wieder genannt, sagt mir aber nichts. Ich brauche wahrscheinlich ein Verbindungskabel von 5 Metern Mini-USB auf HDMI, weil der Fernseher keine USB-Buchse kennt, usw..usw.



Ich versuch es einfach mal, Mal sehen ob es eine Hilfe gibt.



M.fr.Gr. Kurt