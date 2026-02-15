Linux 15.067 Themen, 107.488 Beiträge

Erfahrungsberichte: Was nimmst Du denn für das Backup von Linux?

Ventox / 2 Antworten

Mal eine Frage zum Backup.
Unter Windows habe ich Acronis True Image genutzt.
Habe gestern damit ein Backup meines Linux Mint auf eine externe Festplatte gemacht.
Da es keine Fehlermeldung gab, sollte es funktioniert haben.
Was nimmst Du denn für das Backup von Linux?

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
hjb Ventox
Ich antworte mal: Für Backups (klonen oder erstellen von Images) nehme ich seit vielen Jahren CloneZilla. Das hat mich noch nie im Stich gelassen. Bei mir läuft seit 20 Jahren Debian. 

Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
Borlander Ventox
Was nimmst Du denn für das Backup von Linux?

Ich erstelle grundsätzlich keine Images, sondern führe Backups auf Dateiebene durch. Und zwar unter Einsatz von rsync mit Hard-Links. Damit müssen nur Änderungen übertragen werden und dank Hardlinks kann ich mit jedem Backup-Lauf den aktuellen Stand konservieren, bei geringem Änderungsvolumen sogar über mehrere Jahre.

Das kannst Du sowohl für / als auch /home durchführen, wobei es insbesondere für /home zu empfehlen ist temporäte Datensammlugen (wie Caches, besonders Browsercache) durch Filter vom Backup auszuschließen. Das funktioniert auch bei großen Datenvolumen sehr gut. Dauer hägt hier natürlich auch stark von der Anzahl der Dateisystemobjekte auf Quell und Zieldatenträger ab.

Auf Systemebene sind Btrfs-Snapshots auch noch eine schöne Möglichkeit. Z.B. um den Systemzustand vor Beginn eines Distributionsupdates zu konservieren. Die kannst Du auch so erstellen, dass nur Lesezugriff möglich ist und die Erstellung geht sehr schnell: Der Snapshot ist SOFORT erstellt, ohne das Du warten musst. Das funktioniert halt nur auf Ebene von Btrfs-Subvolumes (innerhalb eines Dateisystems können mehrere davon anlegen), für die intensivere Nutzung in /home kannst Du auf diesem Weg auch Bereiche heraustrennen, z.B. VMs (bei denen es auch sowiso nicht viel Spaß macht wenn das Image per CoW verarbeitet wird)

PS: Habe dem Thema mal einen eigenen Thread gegönnt.

