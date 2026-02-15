Erfahrungsberichte: Was nimmst Du denn für das Backup von Linux?

Was nimmst Du denn für das Backup von Linux?

Ich erstelle grundsätzlich keine Images, sondern führe Backups auf Dateiebene durch. Und zwar unter Einsatz von rsync mit Hard-Links. Damit müssen nur Änderungen übertragen werden und dank Hardlinks kann ich mit jedem Backup-Lauf den aktuellen Stand konservieren, bei geringem Änderungsvolumen sogar über mehrere Jahre.

Das kannst Du sowohl für / als auch /home durchführen, wobei es insbesondere für /home zu empfehlen ist temporäte Datensammlugen (wie Caches, besonders Browsercache) durch Filter vom Backup auszuschließen. Das funktioniert auch bei großen Datenvolumen sehr gut. Dauer hägt hier natürlich auch stark von der Anzahl der Dateisystemobjekte auf Quell und Zieldatenträger ab.

Auf Systemebene sind Btrfs-Snapshots auch noch eine schöne Möglichkeit. Z.B. um den Systemzustand vor Beginn eines Distributionsupdates zu konservieren. Die kannst Du auch so erstellen, dass nur Lesezugriff möglich ist und die Erstellung geht sehr schnell: Der Snapshot ist SOFORT erstellt, ohne das Du warten musst. Das funktioniert halt nur auf Ebene von Btrfs-Subvolumes (innerhalb eines Dateisystems können mehrere davon anlegen), für die intensivere Nutzung in /home kannst Du auf diesem Weg auch Bereiche heraustrennen, z.B. VMs (bei denen es auch sowiso nicht viel Spaß macht wenn das Image per CoW verarbeitet wird)

PS: Habe dem Thema mal einen eigenen Thread gegönnt.