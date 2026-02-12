Austausch Ubuntu vs Mint

Warum willst du den Umstieg machen?
Ok, ich gebe zu, dass ich den Umstieg von Ubuntu zu Linux Mint bereits 2017 oder 2018 gemacht habe, weil ich den (für mich unsäglichen) Gnome 3 Desktop nicht haben wollte.
Wenn es dir nur um die Desktopumgebung geht, kannst du z. B. Cinnamon ganz leicht nachinstallieren (ein paar "Aufhübschungsarbeiten" könnte man nachträglich machen).
Terminal:
sudo apt update
sudo apt install cinnamon-desktop-environment
Ein paar Programme sind dann doppelt vorhanden, z.B. die Dateimanager Nautilus und Nemo (aus bestimmten Gründen würde ich Nemo nehmen!).
Wenn du eine eigene home-Partition hast, solltest du bei der Neuinstallation von Mint die manuelle Installation wählen, um die "alte" home-Partition richtig einzubinden.
Dabei wird auch "Müll" aus der Ubuntu-Version übernommen. Ist allerdings bei den heutigen Plattengrößen kein Problem.
Aber über Allem gilt, wie Borlander es auch geschrieben hat:
Ein Backup des Home-Verzeichnis ist allererste Pflicht!
Sicher ist sicher! ;-)