Austausch Ubuntu vs Mint

unhold06 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles

Hallo Gemeinde, Hallo Linuxexperten,

es wird Zeit etwas Neues zu beginnen. Dazu habe ich eine Frage bezüglich Mint.

Ich möchte Ubuntu gegen Mint austauschen. Meine Frage dazu wäre:

kann ich /home aus Ubuntu in Mint übernehmen, oder gibt es da Hürden, welche genommen werden müssen?

Danke für eure Meinungen dazu.

Gruß 

unhold06

hjb
Da sollte es normalerweise keine Probleme geben - zumal Mint ist ja mehr oder weniger Ubuntu ist.

Rebeccalein
Wenn /home auf einer eigenständigen Partition liegt, ja.

Gute direkte Hinweise erhältst Du besser unter: https://www.linuxmintusers.de/

Borlander
Backup machst Du doch hoffentlich sowieso regelmäßig? Würde empfehlen, vor Nutzung noch mal eins zu machen. Bei einigen Anwendungen ändert sich ggf. das Format der Konfigurationsdaten, und dann gibt es nach Nutzung einer neueren Version womöglich kein Zurück mehr. Das ist kein Problem was zwingend auftreten wird (in der Praxis wohl sogar eher selten nach meiner Erfahrung), aber wenn es auftritt dann ist es womöglich sehr unangenehm.

Konfigurationsanpassungen in der Desktop-Umgebung könnten ggf. auch für Konflikte sorgen, wenn die Systeme unterschiedlicher Standardeinstellungen nutzen und zu einem inkonsistenten Erscheinungsbild führen. Die liegen allerdings ziemlich verteilt. Bei mehrfachem wechsel, oder auch nur Upgrade der aktuellen Distribution kann da eine gewisse Degeneration der Konfiguration. Je länger Du dein bestehendes Home-Verzeichnis mitschleppst, desto eher wird das sichtbar.

Also 1. Backup machen und 2. ausprobieren. Wenn Du die Gelegenheit nutzen willst Altlasten loszuwerden, dann könntest Du natürlich auch gezielt vorher alle Konfig-Dateien in ein separates Verzeichnis schieben und holst Sie erst bei Bedarf wieder hervor...

Ansonsten: Hast Du mehrere User? Dann müsstest Du drauf achten, dass die numerischen UserIds synchron vergeben werden, weil die Besitzer im Dateisystem an dieser ID hängen.

schoppes
Warum willst du den Umstieg machen?

Ok, ich gebe zu, dass ich den Umstieg von Ubuntu zu Linux Mint bereits 2017 oder 2018 gemacht habe, weil ich den (für mich unsäglichen) Gnome 3 Desktop nicht haben wollte.
Wenn es dir nur um die Desktopumgebung geht, kannst du z. B. Cinnamon ganz leicht nachinstallieren (ein paar "Aufhübschungsarbeiten" könnte man nachträglich machen).

Terminal:
sudo apt update
sudo apt install cinnamon-desktop-environment

Ein paar Programme sind dann doppelt vorhanden, z.B. die Dateimanager Nautilus und Nemo (aus bestimmten Gründen würde ich Nemo nehmen!).

Wenn du eine eigene home-Partition hast, solltest du bei der Neuinstallation von Mint die manuelle Installation wählen, um die "alte" home-Partition richtig einzubinden.
Dabei wird auch "Müll" aus der Ubuntu-Version übernommen. Ist allerdings bei den heutigen Plattengrößen kein Problem.

Aber über Allem gilt, wie Borlander es auch geschrieben hat:

Ein Backup des Home-Verzeichnis ist allererste Pflicht!

Sicher ist sicher!   ;-)

unhold06 Nachtrag zu: „Austausch Ubuntu vs Mint"
Vielen Dank für eure Kommentare zu meinem Problem(Frage).

Natürlich befindet sich Ubuntu /home auf einer eigenen Partition(Platte).

Warum will ich weg von Ubuntu? Mir gefällt Mint einfach besser und wie schoppes schreibt, bleibt mir ja noch die Möglichkeit offen, Mint nachinstallieren.

Gruß

unhold06

