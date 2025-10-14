Linux 15.058 Themen, 107.314 Beiträge

Acer Travelmate BootSchleife nach Linux Installation

InvisibleBot / 5 Antworten / Baumansicht Nickles

Hallo,

hab hier einen älteren Acer Travelmate P658-Notebook, auf dem bisher Windows 10 lief. Die gute Frau, der er gehört, will aufgrund des Supportendes von Win10 und weil das Teil nicht Win11-kompatibel ist, auf Linux Mint umsteigen.

Ich hab schon ne Weile gebraucht, um Linux überhaupt installieren zu können, denn so lange das Ding im UEFI-Mode startet, weigert er sich von einem Linux-Stick zu booten. Dann erscheint beim Booten nur ein Schloss auf dem Bildschirm und ich kann nur noch neu starten.

Nach der Umstellung auf den Legacy Boot Mode bootete der Stick mit Linux Mint 22.2 Xfce und ich konnte Linux installieren. Alles lief fehlerfrei bis zum Neustart nach der Installation. Danach erschien das Acer-Logo und kurz darauf oben links im Bildschirm der Schriftzug "Reset System"und das Notebook bootete neu. Das geht dann standenlang so, wenn man es nicht ausschaltet.

Ich hab daraufhin alle Partitionen von der SSD gelöscht und Linux nochmal neu installiert, aber das Ergebnis ist dasselbe.

Bei Google hab ich einige Diskussionen zu diesem Problem gefunden, aber da half es jeweils, den UEFI-Bootmode auf Legacy umzustellen. Das ist hier aber wie oben beschrieben bereits so. Windows ist nicht mehr vorhanden, das System soll zukünftig nur noch mit Linux Mint laufen.

Irgendwelche Ideen?

- Beat the machine that works in your head! -
andy11 InvisibleBot „Acer Travelmate BootSchleife nach Linux Installation“
Hast du dich vergewissert das alle Partitionen die Win10 anlegt,

auch gelöscht sind. Wenn du den Stick noch hast, damit booten

und im Partitions Programm mal nachsehen. Eher ein Schuss

ins Blaue, mehr fällt mir jetzt nicht ein. Andy11

Entweder helfen (koennen!!!) oder Klappe halten!
InvisibleBot andy11 „Hast du dich vergewissert das alle Partitionen die Win10 anlegt, auch gelöscht sind. Wenn du den Stick noch hast, damit ...“
Hab bei der 1. Installation schon eingestellt, dass die SSD vollständig gelöscht u neu für Linux eingerichtet wird. Bei der 2. Installation hab ich vorher mit dem Partitionierungstool von Mint geschaut, da waren auch nur die 2 Linux-Partitionen drauf. Hab die dann manuell gelöscht u noch mal installiert, half nix. 

- Beat the machine that works in your head! -
hjb InvisibleBot „Acer Travelmate BootSchleife nach Linux Installation“
Ich hab schon ne Weile gebraucht, um Linux überhaupt installieren zu können, denn so lange das Ding im UEFI-Mode startet, weigert er sich von einem Linux-Stick zu booten. Dann erscheint beim Booten nur ein Schloss auf dem Bildschirm und ich kann nur noch neu starten.

Was ist das denn für ein Mist, so etwas habe ich ja noch nie erlebt.... :-(

Alles lief fehlerfrei bis zum Neustart nach der Installation. Danach erschien das Acer-Logo und kurz darauf oben links im Bildschirm der Schriftzug "Reset System"

Das sieht so aus, als wenn da noch was von der Recovery-Partition auf der Platte ist, ansonsen kann ich mir nicht vorstellen, wie das passieren kann....

Lad dir mal das Tool PartedMagic von hier herunter: https://www.heise.de/download/product/partedmagic-92431 Das ist zwar eine ziemlich alte Version, dafür ist die aber noch kostenlos (war die letzte kostenlose Version), aber die reicht für dieses Vorhaben vollkommen aus. Pack das Tool auf einen bootbaren Stick und boote dann das Teil, da kannst du mal schauen, was da alles noch so auf der Platte drauf ist und lösche das ganze Zeug (neue Partitionstabelle anlegen). Danach sollte das mit der Installation normalerweise klappen, egal, ob UEFI oder Legacy.....

Hat man vierundzwanzig Stunden frueher als die uebrigen Menschen recht, so gilt man vierundzwanzig Stunden lang fuer naerrisch. (Antoine de Rivarol)
hjb Nachtrag zu: „Was ist das denn für ein Mist, so etwas habe ich ja noch nie erlebt.... :- Das sieht so aus, als wenn da noch was von der ...“
Mir ist da noch was wegen dem Schloss eingefallen. Habe mal von der KI abgeschrieben:

Ein Schloss-Symbol beim Booten deutet darauf hin, dass das System ein Firmware-Passwort verlangt, um den Startvorgang fortzusetzen, oder dass der Bildschirm gesperrt ist und eine PIN benötigt. Um das Problem zu beheben, müssen Sie das entsprechende Passwort eingeben oder das System neustarten.

Frag doch mal die gute Frau, ob sie da ein Passwort für den Rechnerstart vergeben hat, kann ja möglich sein, dass das Teil die Veränderungen durch die Neuinstallation gar nicht vornimmt, weil der Rechner für so etwas erst entsperrt werden muss (durch Eingabe des Passwortes) und wenn man das nicht macht, dann kommt es eben zu diesem merkwürdigen Verhalten....

Hier noch was dazu:

Wenn beim Start Ihres Acer TravelMate nur ein Schloss erscheint, könnte dies ein Hinweis auf ein Problem mit dem Anmeldebildschirm oder ein gesperrter Anmeldebildschirm sein. Drücken Sie Strg + Alt + Entf (oder Ctrl + Alt + Del), um den Anmeldebildschirm zu entsperren und die Möglichkeit zu erhalten, sich anzumelden. Wenn das nicht funktioniert, versuchen Sie, das BIOS aufzurufen, um die Bootreihenfolge zu überprüfen, da eine falsche Reihenfolge ebenfalls solche Probleme verursachen kann. 

HTH

Hat man vierundzwanzig Stunden frueher als die uebrigen Menschen recht, so gilt man vierundzwanzig Stunden lang fuer naerrisch. (Antoine de Rivarol)
InvisibleBot hjb „Mir ist da noch was wegen dem Schloss eingefallen. Habe mal von der KI abgeschrieben: Ein Schloss-Symbol beim Booten deutet ...“
Hallo,

ich hab die Partitionen 1x automatisch von Linux löschen lassen, bei der 2. Installation dann manuell mit dem Partitionstool von Linux Mint. Die SSD war komplett unzugeordnet.

Das Schloss beim Booten kam ohne eine Passworteingabe, darunter stand irgendwas von wegen Security Lock oder so, aber keine Passworteingabe. Wenn ich ins BIOS gehe, steht unter "Security" auch bloß, dass ich ein Master Passwort einrichten könnte, alle anderen Einträge in dem Reiter sind ausgegraut.

- Beat the machine that works in your head! -
