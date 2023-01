Hallo an alle,

fuer die Linux liebhaber dieses hier, was ich natuerlich uebersetze und das Original Link in Englisch.

Da werden einige gute Augen machen:

blendOS — The Ultimate Distro-Blend.

Was wäre, wenn wir alle Linux-Distributionen in einer Installation haben könnten? Dies wäre blendOS, das neueste Projekt des Schöpfers von Ubuntu Unity

Rudra Saraswat ist zurück in den Nachrichten. Nicht zufrieden damit Teil des offiziellen Teams von Canonical für seine Arbeit an Ubuntu Unity oder GameBuntu zu sein, hat er seinen erneuerten Desktop zu Arch Linux gebracht und hat offene Fronten in Ubuntu Web und UbuntuEd und hat jetzt vorgeschlagen uns, das "Distro-Hopping" vergessen zu lassen. Wie? Nun, ein Betriebssystem erstellen, das jede Linux-Distribution in sich enthalten kann. Sein Name, blendOS, und wurde erst vor wenigen Stunden geboren.

Wenn wir sagen, dass es geboren wurde, beziehen wir uns auf die Tatsache, dass es bereits ein ISO-Image zum Testen gibt und dass sein Entwickler bereits etwas in sozialen Netzwerken veröffentlicht hat. Vom offiziellen Ubuntu Unity-Konto retweetet, wird blendOS mit einer Nachricht präsentiert, die den "Hype" einlädt, und mehr, wenn man bedenkt, dass das Projekt jemand ist, der so jung ist und so viel Reisen vor sich hat.

blendOS basiert auf Arch Linux

Stellen Sie sich vor, Sie haben alle Ihre Linux-Distributionen (Arch, Fedora, Ubuntu) gleichzeitig in Ihren Fingerabdrücken auf einem einzigen Betriebssystem. Verabschieden Sie sich vom Distro-Hopping und begrüßen Sie die Zukunft mit blendOS, einem unveränderlichen Betriebssystem, das alle Ihre Distributionen nahtlos miteinander verbindet.



Um zu überprüfen wie die Dinge funktionieren, denke ich, dass wir einen Live-USB erstellen oder in VirtualBox versuchen müssen, etwas, für das ich keine Zeit (oder Lust) hatte; es hat für mich in GNOME-Boxen nicht funktioniert. Ja, ich bin in seine Website eingetaucht, um alles zu sehen was es verspricht und zunächst ist es nicht wenig:

Es basiert auf Arch Linux, und ich weiß nicht, ob dies Canonical ein wenig "beflügelt", wenn man bedenkt, dass es ein offizielles Mitglied des Teams ist.

Es ist unveränderlich, im Sinne von unzerbrechlich, da es schreibgeschützt ist.

Es verwendet standardmäßig GNOME, unterstützt aber die Installation grafischerer Umgebungen.

Kann Anwendungen von jeder Distribution installieren und kann apt, dnf / yum, pacman und yay von der blendOS-Shell verwendet werden.

Unterstützt Flatpaks.

Unterhalb der Standardsitzung kann eine grafische Umgebung von jeder der Distributionen in einer einzigen Sitzung installiert werden.

Unterstützte Distributionen: Fedora, Arch Linux und Ubuntu

Die unterstützten Distributionen sind Fedora, Arch Linux und Ubuntu, und um Anwendungen zu installieren, verwendet es einen eigenen Installer namens blendOS Installer, der auf Crystal Linux basiert. Was den Paketmanager betrifft, sagt die FAQ, dass er Pacman nicht verwendet, obwohl das Betriebssystem auf Arch Linux basiert. Es verwendet blend, einen Paketmanager, der für die Arbeit mit mehreren Distributionen entwickelt wurde, und verwendet verschiedene Container, um all dies zu ermöglichen.

Worin das alles enden wird

Oder anders gefragt: Wird Saraswat alles können? Es ist schwierig Vertrauen zu haben, da wie wir viele Projekte in der Hand haben. Meine persönliche und nicht übertragbare Meinung ist, dass Sie früher oder später Ballast freigeben müssen. Der erste der fällt scheint Ubuntu zu sein, da der Leiter des Ubuntu Studio-Projekts und seine Frau die Wiederauferstehung von Edubuntu vorbereiten. Aber es gibt immer noch Ubuntu Unity, den Unity-Desktop und seine Varianten, Ubuntu Web und dieses neue blendOS.

Wenn Sie es schaffen, Ihre Projekte voranzubringen, werden Sie den Benutzern der Linux-Community Möglichkeiten bieten. Er hat es bereits mit Unity erreicht, was einige als "eine Lektion" oder eine "Rezension" an Canonical bezeichnen, weil er etwas vorangetrieben hat, das Mark Shuttleworth und Co. aufgeben mussten.

Was die Frage betrifft ob ich blendOS als Hauptsystem verwenden würde, entscheide ich mich normalerweise für etwas, das bereits einige Reisen hat aber sag niemals nie. Ich mag die Arch-Basis und die Möglichkeit, alles von Ubuntu zu installieren, für das auch der größte Teil der Netzwerkdokumentation geschrieben ist. Wir werden sehen, was das alles ist.

Gruesse

Sascha