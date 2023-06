bunsenlabs - eilige Anfrage

Tach Leute

mir ist das Missgeschick passiert, dass ich die Anmeldedaten (oder zumindest das Passwort) versemmelt habe. Kurzum ich komme bei meinem Asus Eee nicht mehr rein.

Erinnere mich, dass man die neu setzen kann, durch eine besondere Form des Logins, weiss aber nicht mehr wie. Möchte auf keinen Fall nochmal neu installieren, da ich dann den Stick per Uunetbootin laden muss und die neueste Version auf meinem schlecht läuft,(Wlan geht nicht, da SSIDs nicht erkannt), etc, pp.

bitte help me, help me