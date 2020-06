Epson Ecotank unter Linux Mint 19.2 installieren bricht ab

Hallo Linuxer,

habe meinen Epson Ecotank L355 in Linux Mint 19.2 zur Zeit unter dem im Auswahlmenü verfügbaren L310 mit mäßigem Druckbild laufen. Nun habe ich gesehen, dass Epson einen speziellen Treiber für meinen Drucker anbietet und habe ihn entsprechend Anleitung aufgerufen und die Installation gestartet. Er bricht bei ca. 70% ab und lässt sich nicht mehr zum Weitermachen nötigen. In verschiedenen Foren wurde mein Vorgehen wie ausgeführt beschrieben, so daß ich momentan keinen direkten Fehler meinerseits feststellen konnte. Vielleicht hat jemand Erfahrung gerade mit diesem Drucker, da ich mit diesem Druckbild aus dem L310 Treiber, zu Zeiten des Homeschooling, nicht wirklich zufrieden sein kann.

Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.

Gruß Holk