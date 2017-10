„Übertragen einer XU-Partition auf einen ander Rechner“

geht das überhaupt



Ja;-)





wie gehe ich am besten vor?



Im Grunde gibt es mindestens zwei Wege:



1. Backup des jetzigen Xubuntu mit einem Programm Deiner Wahl wie z.B. Acronis, Aomei Backupper, Clonezilla etcpp. Dieses Backup spielst Du dann auf die Platte des Acer. Danach wirst Du jedoch aller Erfahrung nach nicht umhin kommen, den Bootloader mittels Live-CD/-Stick noch anpassen zu müssen. Manchmal klappt es so, meist jedoch nicht:



https://wiki.ubuntuusers.de/GRUB_2/Reparatur/



2. Ein Übertragen des Xubuntu von Platte zu Platte mittels dd per Live-CD oder per Klonen mit den o.g. Tools oder mittels dd ein Abbild auf eine externe Platte schreiben und diese dann wiederum an den Acer hängen und anschliessend ebenfalls per Live-System auf die Platte des Acer kopieren.



Auch da wird sehr wahrscheinlich ein Reparieren des Bootloaders fällig sein und beim Nutzen von dd sollte die Zielplatte mindestens genauso gross oder grösser als das Quellaufwerk sein. dd passt keine Partitionsgrössen an! Danach wäre also ebenfalls aus einem Live-System heraus noch das Anpassen der kopierten Pertition mit GParted erforderlich.



https://wiki.ubuntuusers.de/dd/#Festplatte-klonen



https://wiki.ubuntuusers.de/GParted/



Am Ende ist das einfache Sichern des /home-Verzeichnisses und der Profile von Browser und Mail-Client und eine Neuinstallation vielleicht doch der einfachere Weg.



Das muss aber jeder selber wissen;-)