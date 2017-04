„Gparted nicht erreichbar“

Gegenvorschlag wäre eine ISO von Knoppix zu ziehen und mit dieser dann den PC zu booten. Da ist GParted bereits drin.



Wenn jedoch ein Linux die Platte bereits nicht mehr findet und einbindet, sieht es schlecht aus. Es gibt zwar noch die Möglichkeit, das Laufwerk ohne Rückfragen einzubinden, dabei sollte man aber nicht mehr zu viele Versuche machen, wenn die Platte bereits einen weg hat.



Besser ist es vielleicht, mittels testdisk/photorec an die Sache ranzugehen. Das Programm kannst Du entweder installieren oder ebenfalls als Live-System nutzen und damit die Daten von Platte ziehen, selbst wenn die Dateizuordnungstabelle kaputt ist.



http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_DE



http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_DE



Das harte Einbinden geht auf Konsole so:



1. Ermitteln der Partitionen/Festplatten



sudo fdisk -l



2 Erstellen eines Mointpoints windowsplatte unter /media , in welchen das Laufwerk eingebunden werden soll:



cd /media



mkdir windowsplatte



3 Einbinden anhand der Partition:



sudo mount -t ntfs-3g /dev/sdx /media/windowsplatte -o force



Bei /dev/sdx ersetze bitte das x am ende durch den per fdisk -l ermittelten Buchstaben für die Festplatte. Ich würde jedoch testdisk den Vorzug geben.